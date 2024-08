A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA. R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A21

Roma, 30 agosto 2024 – Per consentire lavori di posa cavi dell’alta tensione lungo la competenza Autovia Padana, sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza (R49). sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura:





DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 2 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 3 SETTEMBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, verso Brescia. Contestualmente, sarà chiusa l’entrata di Fiorenzuola verso la D21.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1, seguire le indicazioni per Cortemaggiore, immettersi sulla SP462R, SS10, SP588R verso Castelvetro; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire alla stazione di Piacenza sud, al km 58+200 e immettersi sulla SS10, SP588R verso Castelvetro.

Sulla Complanare di Piacenza (R49):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Bologna, il ramo di allacciamento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Piacenza sud, al km 58+200 della A1 e percorrere la viabilità ordinaria: SS10, SP588R verso Castelvetro.

NELLE QUATTRO NOTTI DI MARTEDI’ 3, MERCOLEDI’ 4, GIOVEDI’ 5 E VENERDI’ 6 SETTEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00

Sulla Complanare di Piacenza (R49):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Bologna, il ramo di allacciamento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Piacenza sud, al km 58+200 della A1, percorrere la viabilità ordinaria: SS10, SP588R verso Castelvetro o, in alternativa, si potrà entrare alla stazione di Caorso, dalla SS10.

ostanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.