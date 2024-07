A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA E CHIUSA L’AREA DI SERVIZIO SAN MARTINO EST

Roma, 16 luglio 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza (R49), verso Piacenza sud e la A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa, si consiglia:

-da Bologna verso Piacenza sud: uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna, fino a raggiungere la stazione di Piacenza sud;

-da Bologna verso A21/Brescia: seguire le indicazioni per A21/Brescia lungo la D21 Diramazione di Fiorenzuola;

-da Bologna verso A21/Torino: uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna, per poi immettersi sulla A21 in direzione di Torino;

-sarà chiusa l’area di servizio San Martino est, situata nel tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.