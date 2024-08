A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SASSO MARCONI

Roma, 26 agosto 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 agosto, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rioveggio, al km 222+700 della stessa A1, o di Badia al km 17+400 della A1 Direttissima o, ancora, la stazione di Bologna Borgo Panigale al km 4+800 della A14 Bologna-Taranto, o di Bologna Arcoveggio ,al km 0+600 della A13 Bologna-Padova.

Potrà essere utilizzata anche la stazione di Bologna Casalecchio; si ricorda che questa stazione è chiusa, in modalità continuativa, in uscita per chi proviene da Ancona/Padova, fino al 31 agosto, per consentire l’esecuzione della fase finale delle attività di realizzazione del nuovo ponte.