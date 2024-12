A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER SEI ORE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PARMA

Roma, 18 dicembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 10:00 alle 16:00 di giovedì 19 dicembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Terre di Canossa Campegine, al km 124+400; in ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire alla stazione di Parma ovest.