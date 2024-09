A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Roma, 16 settembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Santa Maria Capua Vetere. La suddetta stazione sarà chiusa, per consentire lavori di pavimentazione, di sostituzione delle barriere di sicurezza e attività di ispezione e manutenzione dei portali di segnaletica, secondo il seguente programma: -dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 settembre: in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli. In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: -per chi proviene da Roma: Capua; -per chi proviene da Napoli: Caserta nord.