MOBILITÀ

Sciopero mezzi Atm a Milano, giovedì 18 luglio 2024, cancellazioni e ritardi per metro, bus e tram.

Giovedì 18 luglio 2024, sciopero dei mezzi Atm a Milano dalle ore 8.45 alle 12.45.

Il 18 luglio 2024 giornata complicata per i pendolari di Milano. Lo sciopero dei mezzi Atm, indetto dalle ore 8:45 alle 12:45, vedrà metro, bus e tram fermarsi per quattro ore. L’iniziativa, promossa dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, UGL FNA e FAISA CISAL, fa parte di una mobilitazione nazionale per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Lo sciopero Atm, di 4 ore, giovedì 18 luglio 2024 è indetto dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, UGL FNA e FAISA CISAL che hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale.

Orari sciopero Atm 18 luglio 2024, comunicazione ai passeggeri

Atm di Milano ha comunicato ufficialmente lo sciopero mezzi, avvisando i passeggeri di possibili disagi e interruzioni del servizio dei mezzi

Atm comunica sul sito lo sciopero mezzi del 18 luglio 2024 a Milano, con conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 12:45.

È consigliabile pianificare gli spostamenti tenendo conto delle fasce orarie interessate dallo sciopero e considerare alternative di viaggio dove possibile.

Metro : tutte le linee della metropolitana di Milano potrebbero essere ferme dalle 8:45 alle 12:45.

: tutte le linee della metropolitana di Milano potrebbero essere ferme dalle 8:45 alle 12:45. Bus e tram: anche i servizi di superficie, compresi bus e tram, saranno soggetti a sospensioni e ritardi nello stesso intervallo di tempo.

anche i servizi di superficie, compresi bus e tram, saranno soggetti a sospensioni e ritardi nello stesso intervallo di tempo. Linea Funicolare Como-Brunate: la funicolare Como-Brunate potrebbe essere interessata dallo sciopero dalle 10:00 alle 14:00, provocando possibili disagi per i passeggeri che utilizzano questa linea per i loro spostamenti quotidiani.

Dettagli dello Sciopero mezzi 18 luglio 2024

Lo sciopero mezzi del 18 luglio 2024 è stato proclamato “nell’ambito della vertenza per il rinnovo del CCNL a sostegno della piattaforma rivendicativa presentata dalle medesime organizzazioni sindacali volta al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”. Durante le quattro ore di sciopero, i mezzi di trasporto pubblico di Milano potrebbero subire cancellazioni e ritardi significativi.

