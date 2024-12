MOBILITÀ

Con il Natale alle porte, nella città di Roma è previsto un piano di interventi per offrire la possibilità di usufruire di mezzi gratis e soluzioni alternative al mezzo privato. Ecco il Piano per la mobilità cittadina a Roma per il Natale 2024.

Spostarsi in centro a Roma: mezzi gratis e tariffe agevolate

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 raggiungere il centro della Capitale sarà più facile ma anche sostenibile grazie a:

più corse di metro A e C e dei bus verso il Centro (sabato e festivi)

3 linee bus gratuite tutti i giorni con percorso circolare nelle vie del centro

tariffe agevolate nei 3 parcheggi di scambio collegati alle 3 linee gratuite

promozioni offerte dagli operatori della sharing mobility

bonus di 50 euro per chi si iscrive a Carsharingroma, con sconto del 40% agli iscritti sui noleggi

Il Piano Mobilità a Roma a Natale 2024: l’estensione delle ZTL

Durante il periodo delle feste dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, a Roma è prevista l’estensione dell’orario delle ZTL Centro Storico e Tridente (A1) dalle 6:30 alle 20:00, anche il sabato e nei festivi, con esclusione del solo 25 dicembre 2024. Rimangono invariati gli orari della ZTL diurna Trastevere e di tutte le ZTL notturne.

Linee bus gratuite e parcheggi agevolati

Per raggiungere le vie dello shopping nel Centro storico saranno disponibili 3 linee bus gratuite circolari che portano a Largo Chigi:

nuova linea “Free 1” (via XX Settembre/Staz. Termini – L.go Chigi – via XX Settembre/Staz. Termini)

linea “Free 2” (p.le dei Partigiani/ FS Ostiense – l.go Chigi – p.le dei Partigiani/ FS Ostiense)

linea elettrica 100 (p.ta Pinciana – l.go Chigi – p.ta Pinciana), che nel periodo estende il servizio ai giorni festivi

Ognuna delle Linee è inoltre collegata a 3 parcheggi a tariffa agevolata:

parcheggio “Piastra” della stazione Termini per la linea Free1

parcheggio Partigiani/FS Ostiense per la linea Free

parcheggio Villa Borghese per la linea 100

Il calendario delle corse bus e metro

Durante il periodo natalizio nella Capitale l’offerta di trasporto pubblico aumenterà anche con l’intensificazione della rete di superficie e della metropolitana per migliorare l’accessibilità al centro storico, ai poli commerciali, ai luoghi di culto e alle attrazioni culturali, nelle seguenti giornate:

sabato: 7, 14 e 21 dicembre 2024 e 4 gennaio 2025

7, 14 e 21 dicembre 2024 e 4 gennaio 2025 domeniche e festivi: 8, 15, 22, dicembre 2024 e 5 e 6 gennaio 2025

Le corse aggiuntive per le metro A e C

Il servizio della metro A e della Metro C a Roma sarà potenziato nei seguenti giorni:

sabato: 7, 14, 21 dicembre 2024 e 4 gennaio 2025

7, 14, 21 dicembre 2024 e 4 gennaio 2025 giorni festivi: 8, 15, 22 dicembre 2024, 5 e 6 gennaio 2025

nello specifico, la Metro A aumenterà a 32 corse il sabato e a 48 corse la domenica e i giorni festivi, mentre la Metro C avrà 16 corse per il sabato, domenica e giorni festivi.

Corse aggiuntive per le seguenti linee di superficie:

Anche il servizio di superficie viene potenziato aumentando le corse delle principali linee di adduzione e attraversamento delle aree centrali della città nella fascia oraria 10:30 – 20:30 delle seguenti giornate di sabato, domenica e festivi:

sabato: 7, 14, 21 dicembre 2024 e 4 gennaio 2025, per le seguenti linee: 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 718, 781, 916, 990

7, 14, 21 dicembre 2024 e 4 gennaio 2025, per le seguenti linee: 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 718, 781, 916, 990 domeniche e giorni festivi: 8, 15, 22 dicembre 2024, 5 e 6 gennaio 2025, per le seguenti linee: 38, 44, 60, 70, 74, 80, 85, 160,170, 301, 492, 718, 781, 916F, 990

Gli orari del servizio di trasporto pubblico

Ecco gli orari per il trasporto pubblico nei giorni 24, 25 e 31 dicembre e 1 gennaio 2025. Alcuni orari potrebbero subire variazioni in base a sopravvenute esigenze concomitanti con gli eventi giubilari.

Di seguito, le date importanti per il trasporto pubblico a Roma durante Natale 2024:

24 dicembre 2024

Metro A, Metro B-B1 e Metro C attive fino alle 23:30

Linee 40, 46, 49, 62, 64, 70, 492, 495, 916 attive fino alle ore 23:30

Tutte le altre linee di superficie attive fino alle 21:00

Linee notturne, tra il 24 e il 25, svolgono regolare servizio, ad eccezione di nMA, nMB, nMB1, nMC e nME attive dalle 23.30

ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo: in vigore servizio feriale con ultima corsa alle ore 23.10 da Montebello e 23.10 da Flaminio

Metromare (Roma-Lido): ultime corse alle 21.00 circa, a seguire servizio sostitutivo fino alle 23.00 e Termini-Centocelle: direz. Centocelle: 5.30-21.30, direz. Termini: 5.03-21.03

25 dicembre 2024

bus, tram e metro attivi in orario 8:30 – 13:00 e 16:30 – 21:00

ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo in vigore orario festivo: prima corsa ore 5.50 da Flaminio e ore 6.01da Montebello; ultima corsa da Flaminio ore 22.10, da Montebello ore 22.38

Inoltre:

ferrovia Metromare: in vigore orario festivo: prima corsa ore 5.15, ultima corsa 23.30 e ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle servizio 8:30-14:00, direz. Termini 8:03-13.33, nel pomeriggio il servizio viene assicurato dalla linea bus 105

31 dicembre 2024

metro attive fino alle ore 2:30 del 1 gennaio

linee bus sostitutive metro nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, attive dalle 2:30 alle 8:00 circa del 1 gennaio 2025

linee di superficie: attive fino alle 21:00 con estensione fino alle 2:30 del 1 gennaio 2025 delle seguenti linee 128, 170, 200, 280, 301, 544, 766, 881, 905 ,H, n913, 2, 336 di adduzione alle metro

ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo: in vigore servizio feriale con ultima corsa alle ore 23.10 da Montebello e da Falminio Metromare: ultima corsa ore 21.00, a seguire servizio sostitutivo fino alle 23.00, ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle servizio 5:30-21:30, direz. Termini: 5:03-21:03

1 gennaio 2025

linee notturne nMA, nMB, nMB1, nMC e nME attive tra le 2:30 e le 8:00 e ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle 8:30-23.00, direz. Termini 8:03-22.33

Ulteriori dettagli ed approfondimenti sono disponibili presso la pagina di Roma Mobilità

