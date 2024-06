MOBILITÀ

Un convegno all’insegna delle smart city e della roadmap per il Governo, quello organizzato da Q8 Italia, divisione italiana della Kuwait Petroleum International.

Tracciare la roadmap per un futuro sostenibile, all’insegna delle città intelligenti, l’obiettivo è quello di sviluppare tecnologie avanzate e promuovere collaborazioni solide tra pubblico e privato. Di queste tematiche ma anche di tanto altro si è discusso in occasione del convegno promosso da Q8 Italia e che si è tenuto a Roma presso l’Auditorium dell’Ara Pacis.

Presenti al convegno Fadel Al-Faraj, Executive Vice President Marketing, Kuwait Petroleum International, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e tanti altri autorevoli rappresentanti delle istituzioni, di aziende leader e di accademici di rilievo.

Nel corso della giornata, sono intervenuti anche

Giorgio Silli, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Sabrina Alfonsi, Assessora all’agricoltura, all’ambiente e ciclo dei rifiuti del Comune di Roma

Massimiliano e Doriana Fuksas, Architetti

Giulio Sapelli, Fondazione Eni Enrico Mattei

Luca Gastaldi, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Smart city del Politecnico di Milano

Alberto Gambino, Prorettore presso Università Europea di Roma

Alessandra Paola Ghisleri, Sondaggista e Direttrice di Euromedia Research

Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali

Giuseppe Cassano, Professore e Direttore Dipartimento di Scienze Giuridiche European School of Economics.

Q8 Italia promuove le smart city

Un tappa importante questa, per un’azienda leader nel proprio segmento di mercato, in continuità con il corso di alta formazione “Smart city. Innovazione, impatto sociale, sostenibilità ambientale, profili giuridici”.

Nel convegno promosso da Q8 Italia, tante le tematiche e i dibattiti che hanno dato vita a confronti interessanti.

La collaborazione tra pubblico e privato, questo il cuore delle future smart city, un binomio imprescindibile che consente di rispondere alle esigenze di tutti gli attori coinvolti e di garantire una visione strategica integrata.

In occasione del convegno di Q8 Italia, sono state illustrate le tecnologie abilitanti per le smart city del domani, dall’internet of things (IoT), all’intelligenza artificiale (AI), per passare al Cloud Computing, alla Blockchain e alla Digital Twing.

Si tratta di strumenti fondamentali che consentono di utilizzare in modo intelligente le risorse urbane ma anche di efficiente la gestione delle città, migliorando così la qualità di vita dei cittadini.

Progetti come la Dataplatform di Roma, lo smart parking di Mantova e altri esempi come l’Aeroporto di Shenzhen, il Centro Congressi La Nuvola di Roma e il progetto urbanistico per The Line di NEOM dello Studio Fuksas, presentati durante l’evento, dimostrano l’efficacia di queste partnership nel creare soluzioni sostenibili e innovative per affrontare le sfide urbane.

Le dichiarazioni

“Siamo in una fase di evoluzione nella quale la transizione energetica, connessa a quella digitale, sta dando nuova forma alle città, che diventano così laboratori per nuove pratiche di sostenibilità. Sono nove le città italiane selezionate dalla Commissione europea per la “Missione 100 città climaticamente neutre entro il 2030”, un progetto che intende accelerare la transizione delle aree urbane verso la neutralità climatica. Nel disegnare la traiettoria per la transizione ad una nuova mobilità dobbiamo avvalerci anche di aziende come Q8. Le nuove stazioni di servizio – che offriranno sempre più servizi per la mobilità – potranno dare il loro apporto. Un percorso possibile anche grazie all’impegno del Governo che è pronto a presentare un piano per il riordino della rete di distribuzione dei carburanti. In questo contesto è necessario dunque porre un’attenzione strategica nei confronti delle città“, ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

“La realizzazione delle Smart City, che integra reti e servizi digitali a beneficio delle imprese e dei cittadini, rappresenta una priorità per il futuro delle nostre comunità. Q8 Italia è fermamente impegnata nel sostenere lo sviluppo delle città intelligenti e sostenibili, promuovendo politiche e soluzioni innovative che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini. La collaborazione tra pubblico e privato si rivela quindi essenziale per raggiungere questi obiettivi. Continueremo a lavorare in questa direzione, stimolando un progresso sostenibile e inclusivo,” ha affermato Fadel Al-Faraj, Executive Vice President Marketing, Kuwait Petroleum International.

Equità di accesso e pari opportunità: le smart city secondo Q8 Italia

Mobilità sostenibile e sociale, ma anche pari opportunità offerte dalle crescenti tecnologie intelligenti. Un fattore chiave per il successo delle smart city è la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali.

“Grazie a Q8 per aver costruito un’importante occasione di incontro sul tema strategico della smart city, con l’obiettivo di un confronto tra istituzioni, aziende e rappresentanti del mondo accademico. Roma è impegnata nella transizione digitale ed ecologica, attraverso un piano che comprende tutti gli ambiti di intervento del governo della città: dall’ambiente ai rifiuti, alla mobilità, al sociale, alla cultura, al turismo, alla sicurezza ed alle risorse energetiche. Per realizzare questa profonda trasformazione Roma si è dotata, con Delibera di Assemblea capitolina, della Consulta Roma Samrt City Lab, uno strumento operativo e di governance per la transizione digitale”, ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.