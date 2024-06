MOBILITÀ

La Mille Miglia 2024, la gara automobilistica che attraverserà i borghi più belli d’Italia, si svolgerà dall’11 al 15 giugno.

Domani venerdì 7 giugno ore 11:30 è prevista la conferenza stampa in streaming dell’edizione 2024 della storica Mille Miglia.

Ma quali sono gli appuntamenti e le tappe in programma? Il primo appuntamento 1000 Miglia è in programma per l’11 giugno 2024 a Brescia e passerà da Bergamo, Novara e Vercelli prima di giungere a Torino per il primo traguardo di tappa.

Nata nel 1927 come gara di velocità, la Mille Miglia è oggi la corsa di regolarità per auto storiche che attraversa gli scenari unici del nostro paese. Una settimana tra auto e design in movimento, lungo il percorso da Brescia a Roma e ritorno.

Il programma della Mille Miglia 2024

L’edizione 2024 della Freccia Rossa partirà da Brescia Martedì 11 Giugno per raggiungere il capoluogo del Piemonte, attraversando le città di Bergamo, Novara e Vercelli.

Queste invece saranno le tappe successive:

Torino-Viareggio – mercoledì 12 giugno

– mercoledì Viareggio-Roma – giovedì 13 giugno

– giovedì Roma-San Lazzaro di Savena (Bologna) – venerdì 14 giugno

– venerdì Bologna-Brescia – sabato 15 giugno.

Troverete tutte le informazioni e il programma dettagliato di Mille Miglia 2024 qui

