MOBILITÀ

Esodo estivo: traffico intenso ma senza criticità nel secondo fine settimana di agosto sulla rete stradale e autostradale di Anas, che ha potenziato il personale sul territorio nazionale e limitato la presenza dei cantieri.

Si avvia dunque alla conclusione il terzo weekend di grandi partenze mentre prosegue l’aumento del traffico rilevato lungo i principali itinerari turistici gestiti da Anas rispetto allo scorso fine settimana: i transiti sono stati costanti nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 con particolare intensità nelle ore diurne, tra le 8 e le 18.

Il traffico in direzione Sud

Nel fine settimana, lungo la A2, Autostrada del Mediterraneo registrati oltre 3 milioni di transiti, confermando la preponderanza del traffico in direzione sud, con oltre il 70% in più rispetto alla direzione nord.

Il tratto campano con circa 181.000 passaggi a Baronissi e circa 225.000 all’innesto con l’A3, fino ad arrivare ai 294.000 di Pontecagnano Faiano si è rivelato il più trafficato dell’intera tratta. Sostenuto anche il tratto tra Battipaglia e Campagna, mentre diminuiscono i transiti nel tratto appenninico nel fine settimana.

Lungo la costa tirrenica della Campania, sulla SS7 Quater, si segnalano i 109.000 transiti registrati nel periodo presso Castel Volturno e i 121.000 a Giugliano in Campania.

Sulla SS18 Tirrena Inferiore a partire dai 149.000 transiti registrati presso Salerno si passa ai 91.000 presso Capaccio Paestum, mentre diminuiscono i veicoli lungo la costa Lucana, si torna, nel tratto calabrese, a 63.000 veicoli presso San Nicola Arcella e 52.000 a Vibo Valentia.

In aumento anche il traffico sulla SS16 Adriatica

Aumenta il traffico anche lungo la SS16 Adriatica rispetto allo scorso fine settimana, con circa 2,2 milioni di transiti. Sulla tratta Rimini Riccione sono in media transitati 68.000 veicoli, mentre a Falconara Marittima e a Fermo il traffico è risultato differente da quello del precedente fine settimana, così come ad Alba Adriatica dove il traffico è stato superiore.

Il traffico nel Nord Italia

Nel Nord Italia, lungo la SS36 Del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia il traffico è risultato più intenso in direzione del confine di Stato. Sulle Alpi occidentali sono state oltre 11mila le autovetture transitate sulla SS25 Del Moncenisio in Piemonte tra l’uscita Susa Ovest e Moncenisio, 25.000 in Valle d’Aosta sulla SS26 della Valle d’Aosta prima delle diramazioni per La Thuile e Courmayeur e 30.000 sulla SS24 presso Oulx.

In Veneto, presso la SS51 Di Alemagna, invece, sono state registrate 68.000 autovetture presso Longarone e 31.000 a Cortina d’Ampezzo. In Friuli-Venezia Giulia sulla SS52bis Carnica sono stati 24.000 i veicoli transitati tra Tolmezzo e il confine di Stato e 25.000 sulla SS54 Del Friuli tra Cividale del Friuli e il confine di Stato.

Il calendario dei bollini e link utili

Il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas sul sito di Viabilità Italia

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo

Questi invece i canali social corporate Facebook.com/stradeanas e gli account X @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas seguendo l’hashtag #esodoestivo2024.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

– VAI (Viabilità Anas Integrata)

– APP VAI di Anas, scaricabile gratuitamente in App store e in Play store

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture

– Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.

– Live Chat del Servizio Clienti per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.

Bollettini di viabilità sono infine trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia.

