MOBILITÀ

Federmetano, la Federazione nazionale distributori e trasportatori di metano, annuncia il convegno Biometano per la mobilità sostenibile: l’evoluzione green del motore a combustione interna, che si terrà il 18 settembre 2024 a partire dalle 10 presso la sede ACI in via Marsala 8 a Roma.

Il convegno, è realizzato in collaborazione con Consorzio Cem ed Ecomotive solutions e fa il punto sul biometano come risorsa per i trasporti. Il futuro della mobilità sostenibile, sostiene l’associazione, passa attraverso un mix di soluzioni a basso impatto ambientale e il biometano ne è un esempio d’eccellenza. Carburante neutro in termini di emissioni di CO2 e in alcuni casi persino carbon-negative, rappresenta una risorsa ideale per l’autotrazione.

Il presidente di Federmetano Dante Natali spiega: ”Il biometano può essere efficientemente prodotto da diverse fonti, in particolare grazie al riutilizzo di scarti, residui e rifiuti, trasformandoli in una risorsa preziosa. La sua produzione comporta positivi effetti occupazionali sul territorio e contribuisce all’autonomia energetica. Aumentare la produzione di biometano può infatti ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas fossile del 12%, migliorando la sicurezza energetica del Paese”.

Lo studio sul biometano per la mobilità sostenibile

Nel corso dell’incontro di approfondimento ci sarà la presentazione dello studio: Le molteplici valenze del biometano per una mobilità sostenibile, realizzato dalla società di ricerca e consulenza Rie, Ricerche industriali energetiche. Lo scopo è mettere in evidenza i vantaggi di questo carburante rinnovabile e le sue prospettive future: grazie alle risorse messe a disposizione da Pnrr e Pniec, il suo ruolo nel panorama della mobilità sostenibile può diventare significativo, se adeguatamente sostenuto. Miscelato o in purezza, infatti, non ha limiti di utilizzo come carburante e già oggi più del 60% del Cng fossile è sostituito con biometano.

Il biocarburante alimenta veicoli a metano, sia Cng (gas naturale compresso) che Lng (gas naturale liquefatto), senza necessità di modifiche, né all’infrastruttura, né ai motori. Può quindi essere usato come carburante per la mobilità privata, il trasporto merci su brevi e lunghe distanze e il trasporto pubblico.

Il passaggio al biometano con gli incentivi statali

I veicoli alimentati a benzina, ma anche diesel, oppure ibrido elettrico, possono essere trasformati a biometano, oggi anche con incentivo statale. ”La trasformazione – prosegue Natali – può essere effettuata presso le officine specializzate abilitate, distribuite capillarmente su tutto il territorio nazionale, una rete efficiente dotata di decenni di esperienza che le derivano dalla lunga tradizione italiana nell’alimentazione dei motori grazie ai carburanti gassosi. Una rete che affianca quella distributiva, presente anche in autostrada e sempre più dotata di servizio self ”.