MOBILITÀ

Ripartono gli abbonamenti ai mezzi pubblici per gli studenti delle università in vista del nuovo anno accademico. In particolare, gli studenti che frequentano l’Università di Pavia potranno viaggiare in città tutto l’anno a 25 euro con Unipass, l’abbonamento annuale che promuove la mobilità sostenibile, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico.

Una soluzione, questa, nata dalla collaborazione tra Autoguidovie, Comune e il polo universitario. Inoltre, tutti gli abbonati Unipass avranno diritto a ricevere gratuitamente un voucher del valore di 100 euro per bici e monopattini in sharing, introdotto da Regione Lombardia per promuovere nuove forme di spostamento sostenibili.

Abbonamenti per studenti dell’Università di Pavia

Il prezzo dell’abbonamento Unipass è di 25 euro per studenti, dottorandi, studenti Erasmus e volontari del servizio civile nazionale e 175 euro per specializzandi e maturandi. Unipass sarà disponibile fino a esaurimento fondi. La Tessera Autoguidovie, necessaria per acquistare l’abbonamento, è gratuita e richiedibile online su sito autoguidovie.it. L’importo speso è detraibile, con la possibilità di recuperare il 19 per cento del valore.

Con Unipass, gli studenti potranno viaggiare liberamente anche su Morpheus, il servizio di linea notturno, completamente gratuito e attivo tutti i mercoledì, venerdì e sabati dalle 23.00 alla 1.30. Attivo anche il servizio notturno a chiamata Noctibus, a pagamento (2,50 euro per corsa) e prenotabile dall’App Miobus.

L’abbonamento “Unipass” è acquistabile a partire dall’inizio di settembre, a distanza di 48 ore dalla regolarizzazione delle tasse universitarie, tramite: App Autoguidovie, on-line, e Infopoint Pavia (solo per iscritti a corsi LM+ e volontari di servizio civile).

Abbonamenti per studenti Unibs e Università Cattolica

Abbonamenti al trasporto pubblico extraurbano a metà prezzo per gli studenti dell’Università degli Studi di Brescia e dell’Università Cattolica. Gli atenei bresciani hanno infatti rinnovato la convenzione con Arriva Italia per la mobilità extraurbana, confermando anche quest’anno la percentuale di sconto.

Gli abbonamenti annuali di tipo integrato consentiranno agli studenti di effettuare un numero illimitato di viaggi dalla località di partenza servita dalle linee extraurbane di Arriva alla città di Brescia, inclusi metro e autobus urbani.

Per ogni abbonamento rilasciato, l’Università si impegna a corrispondere una quota pari al 79% della differenza di prezzo tra la tariffa convenzionata e la tariffa piena, mentre la restante quota, pari al 21%, è carico di Arriva Italia.

L’’Università Cattolica del Sacro Cuore favorisce la mobilità sostenibile dei propri iscritti che arrivano dalla Provincia con un contributo di 25 mila euro a cui corrisponde una quota di Arriva .L’ accordo quest’anno è stato esteso anche agli studenti dei corsi di Medicina e chirurgia attivi presso Fondazione Poliambulanza .

I dettagli dell’abbonamento Arriva

Gli abbonamenti rilasciati da Arriva Italia sono di tipo integrato e consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi sul percorso prescelto, dalla località di partenza servita dalle linee extraurbane gestite da Arriva Italia alla città di Brescia, incluso l’utilizzo dei servizi autobus urbani e della linea metropolitana (MetroBS) della città capoluogo (zona 1).

L’abbonamento annuale integrato a prezzo agevolato viene rilasciato a favore degli studenti dell’Università degli Studi di Brescia che si sono iscritti la prima volta ad un corso di studio universitario nell’anno accademico 2024-2025 (matricole), che sono già iscritti o che intendono iscriversi ai corsi di studio per gli anni successivi al primo, nell’anno accademico 2024-2025. Gli abbonamenti saranno rilasciati, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dal 28 agosto fino al 20 dicembre 2024presentando apposita richiesta tramite il modulo “domanda di abbonamento convenzionato studenti universitari” disponibile presso l’Ufficio Ticketing di Arriva Italia in Via Cassala 11 o scaricabile online sul sito brescia.arriva.it

