MOBILITÀ

Stanziati 41 milioni di euro per il miglioramento della mobilità urbana e suburbana

Aperto il bando della Regione Lombardia Multimodale urbano, che stanzia 41 milioni di euro per realizzare interventi finalizzati al miglioramento della mobilità urbana e suburbana.

L’obiettivo del bando è quello di rendere più accessibili le stazioni ferroviarie attraverso:

il riassetto e la razionalizzazione dei piazzali esterni e degli accessi

il potenziamento della rete ciclopedonale verso gli scali

l’aumento delle postazioni per il ricovero delle biciclette

il bike e car sharing e gli interventi per l’interscambio tra diversi mezzi di trasporto pubblico

A chi è rivolto il bando della Regione Lombardia

Il bando della Regione Lombardia, le cui risorse sono finanziate con fondi PR FESR 2021-2027, è riservato a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e ai Comuni su cui insistono le stazioni individuate dalla Giunta regionale. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente sul sito regionale bandi online, dal 3 settembre al 18 ottobre 2024.

La promozione di una mobilità urbana multimodale sostenibile

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi dichiara: “Regione Lombardia sostiene la realizzazione di interventi volti a promuovere la mobilità urbana multimodale integrata e sostenibile. Con questa iniziativa si vuole favorire l’accessibilità alle città e alle stazioni ferroviarie incentivando lo shift modale a favore di sistemi di trasporto pubblici e/condivisi, di collegamenti ciclo-pedonali che connettano le stazioni alle polarità del territorio, come scuole e ospedali. Vogliamo supportare gli investimenti che migliorino l’intermodalità con il Trasporto Pubblico Locale e la mobilità attiva, per disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati e ottimizzare i tempi di percorrenza, in un’ottica di efficienza e sostenibilità ambientale”.

Le stazioni degli interventi del bando Regione Lombardia

Ecco suddivise per province, le stazioni di intervento per le quali i beneficiari possono presentare una proposta di progetto:

BERGAMO: Bergamo, Ponte San Pietro, Treviglio, Verdello – Dalmine

BRESCIA: Brescia, Desenzano del Garda-Sirmione, Rovato

COMO: Como S. Giovanni

CREMONA: Crema, Cremona, Piadena

LECCO: Colico, Lecco

LODI: Codogno, Lodi

MANTOVA: Mantova

MILANO: Abbiategrasso, Stazioni del Comune di Milano, Rho, Rho Fiera, Sesto San Giovanni

MONZA BRIANZA: Monza, Desio, Lissone-Muggiò

PAVIA: Pavia, Voghera

SONDRIO: Morbegno, Sondrio

VARESE: Busto Arsizio, Gallarate, Varese

I requisiti dei progetti

I progetti dovranno:

sostenere la realizzazione e il completamento delle infrastrutture e dei centri di interscambio, per migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie e il collegamento con i luoghi più rilevanti presenti sul territorio (scuole, ospedali e altre polarità urbane )

sviluppare una mobilità più sostenibile, anche individuando hub per la micromobilità, la mobilità dolce, la previsione di spazi per i servizi di sharing in corrispondenza dei nodi del trasporto rapido di massa, nonché intervenendo per migliorare l’infrastrutturazione e il servizio inerente al TPL, in un’ottica di rafforzamento dell’interscambio modale TPL/ferrovia.

Una volta chiuso il bando, si aprirà poi la fase istruttoria, durante la quale la commissione giudicatrice verificherà l’ammissibilità delle domande presentate così da stilare, entro la fine dell’anno, la graduatoria dei progetti finanziabili. I lavori relativi agli interventi a cui saranno assegnati i contributi dovranno iniziare entro il 15 settembre 2026 e concludersi entro il 2028, con successiva rendicontazione finale da presentarsi entro il 2029.

Leggi anche: