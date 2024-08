LOGISTICA

Terminal Malpensa Intermodale, è arrivato il primo treno: ripartite le operazioni dopo i lavori di rinnovo

Terminal Malpensa Intermodale, al via il nuovo percorso

Il Terminal Malpensa Intermodale si è rinnovato: terminati i lavori di ampliamento, che hanno portato il terminal dai 48mila metri quadri di prima ai 96mila di oggi, raddoppiandone di fatto le dimensioni. Dopo questi lavori, il Terminal ha ripreso a funzionare, e nei giorni scorsi è finalmente tornato il primo treno container. Il Terminal, che si trova a Sacconago (comune di Busto Arsizio) è stato preso in gestione nel 2019 da Malpensa Intermodale, società del gruppo FNM. Attualmente, è gestito da Malpensa Intermodale e da Malpensa Distripark Srl, due società che hanno in comune una figura importante, Umberto Ruggerone: amministratore unico della prima e amministratore delegato della seconda, nonché presidente di Assologistica.

Il Terminal si trova sulla rete di Ferrovie Nord Milano e si innesta sulla rete di RFI dalle stazioni di Busto Arsizio e Novara Boschetto. Già da prima dei lavori, i treni che entravano al terminal passavano sempre da queste due stazioni. I treni diretti al Terminal Malpensa Intermodale provengono principalmente dal Nord Europa e passano da Domodossola o da Chiasso. Alcuni convogli, invece, raggiungono il terminal partendo da Frosinone.

Terminal Malpensa Intermodale, le particolarità

Il Terminal Malpensa Intermodale presenta alcune particolarità che lo rendono particolarmente efficiente. Si tratta di un terminal elettrificato: le locomotive elettriche possono portarsi fino al punto di scarico dei carri senza l’aiuto di locomotive di manovra diesel. Si può anche eseguire la fumigazione, tramite i cicli di idrogeno fosforato: un processo che permette di prevenire la formazione di parassiti e germi all’interno di un carico. Questo metodo è particolarmente utile nel caso di container con carichi alimentari, come il riso. Il Terminal dispone anche di 3 binari destinati allo scarico delle automobili, con apposite rampe da appoggiare sul carro per consentirne lo scarico: non a caso, uno dei clienti storici è la Saturno (prima società a portare i treni nel Terminal) che si occupa del trasporto delle automobili Volvo. All’interno del Terminal Malpensa Intermodale, inoltre, sono presenti quattro Reach Stackers della Ferrari, manovratori per i container considerati come un’eccellenza in questo particolare campo, con tanto di simulatore per permettere ai dipendenti di prenderci la mano prima di manovrarli.