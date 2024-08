LOGISTICA

“Il porto di Ravenna vede investimenti intorno ai 4 miliardi di euro”: è quanto dichiarato da Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti nel suo intervento al Meeting di Rimini.

Nell’ambito del dibattito su Mobilita’ e reti, Bignami ha annunciato che la zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna sarà ufficialmente avviata nelle prossime settimane.

La zona logistica semplificata è un progetto speciale e unitario per la movimentazione delle merci che mette in relazione infrastrutture viarie e ferroviarie e le aree produttive commerciali della regione. Una grande rete di collegamenti che favorisce tutto il sistema di trasporto merci, il sistema del tessuto imprenditoriale e l’occupazione.

In questo quadro il porto di Ravenna si configura come hub strategico per lo sviluppo del traffico merci internazionale anche con la realizzazione del nuovo terminal container che svilupperà nuove linee per il trasporto merci.

I recenti investimenti hanno l’importante ruolo di migliorare non solo l’efficienza operativa delle infrastrutture portuali, ma anche la connettività delle reti logistiche, con lo snellimento delle procedure burocratiche, per facilitare e velocizzare le operazioni di movimentazione delle merci.

Gli investimenti includeranno anche lavori di ampliamento delle banchine e consentiranno di sviluppare tecnologie innovative e sostenibili nel settore dei trasporti marittimi.

Una logistica semplificata ed efficiente dunque che con gli investimenti mirati contribuirà a rendere Ravenna un porto strategico nel panorama dei trasporti nazionali e internazionali, con l’obiettivo di integrare le reti di trasporto con i corridoi europei.