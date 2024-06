LOGISTICA

La città di Milano avvia un nuovo progetto di logistica ultimo miglio con una piattaforma di 18.000 mq nell’area Rubattino, dedicata al trasporto merci e alle consegne pacchi sostenibili.

L’intervento edilizio a Milano è parte della Convenzione Quadro sottoscritta nel 2021. Prevede la costruzione di un complesso logistico di circa 18.000 mq di superficie lorda dedicato alla logistica ultimo miglio.

Un aspetto importante del progetto di logistica ultimo miglio a Milano è l’utilizzo di veicoli elettrici per il trasporto merci e le consegne dei pacchi. Favorisce una riduzione delle emissioni inquinanti e contribuisce a un ambiente urbano più pulito. Dei 110.000 mq complessivi, circa 37.700 saranno destinati a spazi verdi, migliorando significativamente la qualità dell’aria e la vivibilità dell’area circostante.

L’edificio, sviluppato su un unico piano con una parte di mezzanino destinata agli uffici, sarà alimentato principalmente da fonti rinnovabili. La copertura del corpo centrale sarà predisposta per l’installazione di pannelli fotovoltaici. I tetti verdi e le ampie zone alberate garantiranno un inserimento paesaggistico armonioso e sostenibile.

Milano logistica ultimo miglio

La nuova piattaforma logistica last mile a Milano sarà realizzata vicino allo svincolo Rubattino della Tangenziale Est e al terminal intermodale di Segrate. Un’ubicazione strategica che faciliterà l’accesso ai principali mezzi di trasporto. Inoltre, per minimizzare l’impatto sulla viabilità e garantire la sicurezza e la fruibilità del quartiere, i mezzi di trasporto saranno attentamente gestiti. Questo è particolarmente rilevante considerando la presenza di servizi scolastici nelle vicinanze.

Milano investe nella logistica last mile

La realizzazione della nuova struttura logistica ultimo miglio a Milano e delle opere di riqualificazione associate avverrà nei prossimi 15 mesi, con un investimento complessivo stimato in oltre 4,2 milioni di euro. Questo progetto rappresenta un’importante occasione di sviluppo per Milano, migliorando non solo l’efficienza delle consegne di merci e pacchi urbane dell’ultimo miglio, ma anche la qualità della vita dei suoi cittadini.

Cos’è la logistica ultimo miglio?

La logistica ultimo miglio, o last mile delivery, è il processo per la consegna di un pacco dal momento in cui questo lascia l’hub di distribuzione a quando raggiunge la sua destinazione definitiva

Nella logistica dei trasporti, il concetto di last mile o ultimo miglio si riferisce alla consegna dell’oggetto al cliente presso il domicilio, il negozio o con la modalità del click & collect.

