A partire dal 1 gennaio 2025, i camion che attraversano i Paesi Bassi vedranno un aumento delle tariffe della vignetta.

L’aumento delle tariffe della vignetta fa parte dell’aggiornamento del sistema di pedaggi stradali, in cui le tariffe saranno riallineate in base alle classi di emissione dei veicoli e al numero di assi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove tariffe della vignetta.

Pedaggio vignetta Paesi Bassi

La vignetta è un sistema di pedaggio che attualmente si applica in quattro paesi europei: Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Lussemburgo. I camion con un peso lordo pari o superiore a 12 tonnellate devono acquistare questa vignetta prima di poter utilizzare le autostrade e le superstrade a pedaggio in questi paesi. Tuttavia, il sistema sta subendo cambiamenti significativi.

Aumento tariffe vignetta nei Paesi Bassi

A partire dal 2025, le tariffe della vignetta nei Paesi Bassi subiranno un aumento del 19%. Questo rialzo si basa principalmente sulle emissioni di CO2 dei veicoli, classificate in cinque categorie, e sul numero di assi dei camion. I veicoli a basse emissioni vedranno sconti significativi, mentre i camion più inquinanti subiranno un incremento maggiore dei costi.

Le nuove tariffe: vignetta e CO2

Le nuove tariffe saranno calcolate considerando due fattori principali:

Classi di emissione di CO2: i veicoli a motore saranno suddivisi in cinque classi, dalla Classe 1 (veicoli diesel tradizionali) alla Classe 5 (veicoli a zero emissioni). Le classi di emissioni 2-5 beneficeranno di sconti, mentre la Classe 1, che include veicoli più inquinanti, vedrà un aumento.

Classi di emissioni Euro: anche la classe Euro del veicolo (Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6) influenzerà le nuove tariffe. Ad esempio, per un camion Euro 6 con emissioni CO2 Classe 1, il costo annuale aumenterà da € 1.250 a € 1.274. Veicoli meno inquinanti, come quelli classificati in CO2 Classe 2 e superiori, beneficeranno di tariffe ridotte.

Costo del pedaggio in autostrada basato sul chilometraggio in arrivo

Questo aumento delle tariffe precede l’introduzione di un sistema di pedaggio completamente nuovo, che sarà basato sui chilometri percorsi e sulle emissioni di CO2. Previsto per la metà del 2026, questo sistema sostituirà gradualmente la vignetta nei Paesi Bassi.

La transizione al nuovo sistema di pedaggio comporterà anche un’importante novità: il ricavato netto del pedaggio sarà reinvestito nel settore dei trasporti. Sarà creato un fondo per aiutare le aziende di trasporto olandesi a modernizzare le loro flotte con veicoli più ecologici.

La gestione del sistema

Il sistema della vignetta è gestito da AGES, che si occupa della vendita e della gestione delle vignette. Anche se il viaggio attraversa più paesi che adottano l’Eurovignette, è sufficiente acquistare una sola vignetta valida. Il pagamento può essere effettuato tramite carta carburante, carta flotta o carta di credito.

Le nuove tariffe della vignetta che entreranno in vigore nei Paesi Bassi dal 2025 hanno come obiettivo un sistema di trasporti più sostenibile. Con l’introduzione delle classi di emissioni di CO2 e l’aumento delle tariffe per i veicoli più inquinanti, si vuole incentivare l’utilizzo di mezzi più ecologici, preparando il settore dei trasporti all’arrivo del pedaggio basato sul chilometraggio previsto per il 2026.

Le aziende di trasporto devono prepararsi a questo cambiamento per gestire al meglio i costi operativi e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti.

