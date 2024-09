CAMION

Toyota Professional continua a espandere la sua presenza nel settore dei veicoli commerciali leggeri con l’introduzione del nuovo PROACE MAX, un veicolo che segna l’ingresso di Toyota nel segmento degli Heavy Duty Van.

Questo modello rappresenta un punto di svolta nella gamma di Toyota Professional, che ora copre tutte le principali esigenze del mercato LCV, offrendo soluzioni flessibili per ogni tipo di impresa.

Il nuovo PROACE MAX, massima versatilità

Il PROACE MAX è progettato per garantire la massima versatilità, grazie a una vasta gamma di configurazioni in altezza e lunghezza. Disponibile in versioni diesel e full electric, con un’autonomia fino a 420 km, offre capacità di carico fino a 17 m³, ponendosi come uno dei migliori veicoli commerciali nella sua categoria. Con il PROACE MAX, Toyota Professional fornisce una soluzione ottimale per le aziende che necessitano di mezzi potenti, affidabili e configurabili per il trasporto di merci pesanti.

PROACE e PROACE CITY Toyota Professional

I modelli PROACE e PROACE CITY, insieme alle loro varianti per il trasporto passeggeri VERSO, beneficiano di significativi aggiornamenti sia dal punto di vista tecnologico che stilistico. Entrambi i veicoli commerciali leggeri di Toyota Professional offrono versioni con motorizzazione full electric, oltre alle opzioni diesel e benzina (solo per PROACE CITY). L’autonomia migliorata arriva fino a 350 km per il PROACE e 330 km per il PROACE CITY, garantendo prestazioni ottimali senza compromettere la capacità di carico.

Hilux Hybrid 48V, il pick-up ibrido

Toyota Professional introduce inoltre l’atteso Hilux Hybrid 48V, una versione mild hybrid del celebre pick-up, dotata di un sistema a 48V che assicura un’accelerazione più fluida e consumi ridotti, senza compromessi sulle prestazioni di carico e traino. Con una capacità di carico utile di 1.000 kg e una capacità di traino di 3.500 kg, l’Hilux ibrido si conferma una scelta eccellente per le aziende che richiedono un veicolo robusto e affidabile, adatto anche per condizioni di guida difficili, rafforzando così l’offerta.

Servizio clienti Toyota Professional: supporto completo per i clienti LCV

Toyota Professional non si limita a offrire una gamma di prodotti di alta qualità, ma fornisce anche un servizio clienti dedicato, progettato per garantire massima efficienza e tranquillità.

I clienti possono accedere a soluzioni finanziarie personalizzabili, servizi di manutenzione rapida come lo Speed Service e una garanzia estendibile fino a 15 anni/250.000 km grazie al programma Toyota Relax Plus.

Questo approccio assicura che i clienti possano gestire i propri veicoli commerciali con serenità e affidabilità nel lungo termine, distinguendo Toyota Professional come un leader nel settore dell’assistenza clienti.

Con l’espansione dei Toyota Professional Center, che entro il 2025 raggiungeranno 500 sedi in Europa, l’assistenza ai clienti si fa ancora più mirata e specializzata, con personale formato per rispondere alle esigenze specifiche del settore dei veicoli commerciali.

Toyota Professional dimostra un continuo impegno nell’evoluzione del proprio portfolio di veicoli commerciali, offrendo soluzioni sempre più avanzate e una gamma completa di prodotti che rispondono alle diverse necessità di trasporto.

Grazie all’attenzione dedicata ai clienti, Toyota si afferma come un punto di riferimento nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri, puntando alla leadership del settore grazie a innovazione, affidabilità e un servizio clienti di eccellenza.

