IVECO, Plus e dm-drogerie market, hanno annunciato una partnership per l’avvio di un programma di guida semiautonoma per trasporti in Germania.

IVECO è il marchio di veicoli commerciali di Iveco Group, dm-drogerie market invece rappresenta in Europa, la più grande catena di vendita al dettaglio di prodotti per la cura della casa e l’igiene personale.

Il programma di guida semiautonoma per trasporti, dopo numerosi e severi test di validazione, utilizzerà IVECO S-Way dotato di PlusDrive, il software di Plus per la guida ad alta automazione supervisionata dal conducente.

Il test avrà luogo sulla strada che collega il centro di produzione di dm a Waghausel al centro di distribuzione di DSV a Gernsheim.

Durante la fase iniziale, i conducenti di Iveco S-Way saranno accompagnati dal personale specializzato della DSV a scopo di formazione. Terminata questa fase di apprendimento, le operazioni di trasporto verranno effettuate in completa autonomia.

Un programma che consentirà di raccogliere dati reali, valutando così i reali benefici operativi dell’IVECO S-Way con PlusDrive.

I vantaggi dell’IVECO PlusDrive

Diversi i vantaggi reali derivanti dall’utilizzo di PlusDrive.

Un minor affaticamento del conducente, una maggiore sicurezza stradale e una migliore efficienza nei consumi con conseguente e netta diminuzione delle emissioni di anidride carbonica.

Il programma di guida semiautonoma valuterà anche la maturità raggiunta da una tecnologia ottimizzata per la produzione in serie. Prevista anche l’integrazione del PlusDrive con sensori avanzati e lidar (optional).

Il PlusDrive è in grado di fornire funzioni di guida autonoma di grande utilità nella guida di tutti i giorni tra cui:

mantenimento del centro della corsia

immissione in corsia

cambi di corsia suggeriti dal conducente con l’indicatore di direzione o effettuati dal sistema

assistenza alla guida in coda

aggiramento ostacoli.

Decarbonizzazione, guida autonoma e sviluppo sostenibile

“Un futuro decarbonizzato richiede innovazioni tecnologiche differenti per diversi casi d’uso. Non vediamo l’ora di avviare il progetto pilota, in modo da poter valutare, attraverso i nostri dati e le nostre operazioni, come i nuovissimi camion a guida autonoma di IVECO e Plus possano inserirsi nella nostra futura flotta orientata al trasporto sostenibile”, dichiara Peter Matthiesen, Senior Director, Head of Group Innovation and Truck Technology presso DSV.

Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer, Iveco Group afferma: “I dati e i feedback che arrivano dai progetti pilota con i nostri clienti sono fondamentali perché ci aiutano a realizzare prodotti innovativi e sostenibili, apprezzati dai clienti stessi. La nostra collaborazione con dm, DSV e Plus su questo programma ci consente di compiere un altro passo avanti verso lo sviluppo di veicoli commerciali altamente automatizzati, sempre più innovativi e sicuri. Siamo entusiasti di mettere a disposizione di flotte e autisti i nostri veicoli di ultima generazione, con tutto l’inedito potenziale che sono in grado di offrire”.

“Il fatto di avere un progetto destinato alla produzione dell’IVECO S-Way integrato con PlusDrive da utilizzare nel programma pilota nasce dalla continua e stretta collaborazione tra i team di Plus e IVECO. Desideriamo dimostrare le capacità e la maturità del nostro software di guida autonoma in questo progetto per DSV e dm, così da prepararci poi alla produzione in serie”, aggiunge Shawn Kerrigan, Chief Operating Officer e Co-Founder di Plus.