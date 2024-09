CAMION

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM rinnova l’intesa con Francia e Svizzera, alla Dogana Svizzera facilitato il transito merci per i mezzi pesanti

Con la chiusura programmata del Traforo del Monte Bianco dal 2 settembre al 16 dicembre 2024 per lavori di manutenzione, rinnovato l’intesa con Francia e Svizzera per l’agevolazione delle procedure doganali di transito merci alla Dogana Svizzera.

Le autorità italiane, francesi e svizzere hanno messo in atto una serie di misure per agevolare il transito delle merci tra Italia e Francia, utilizzando percorsi alternativi attraverso la Dogana Svizzera.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) ha confermato il rinnovo dell’accordo trilaterale. Già introdotto lo scorso anno, con l’obiettivo di snellire le procedure doganali per il transito delle merci alla dogana.

Questa intesa, firmata originariamente nell’ottobre 2023, è prorogata per rispondere all’interruzione temporanea del principale collegamento tra l’Italia e la Francia, rappresentato dal Traforo del Monte Bianco.

Il protocollo semplifica le operazioni di transito attraverso la Dogana Svizzera. Riducendo i tempi di attesa e ottimizzando il flusso di mezzi pesanti che necessitano di percorsi alternativi.

Transito merci alla Dogana facilitato

Andrea Mazzella, Direttore delle Relazioni Internazionali di Adm, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione. “Il rinnovo dell’accordo è una testimonianza concreta della forte cooperazione tra Italia, Francia e Svizzera, garantendo il minimo impatto sulle aziende italiane, in particolare quelle della Valle d’Aosta, che fanno largo uso di questo corridoio commerciale”.

L’obiettivo principale dell’accordo con la Dogana Svizzera è ridurre le difficoltà logistiche. Garantire la continuità delle attività economiche transfrontaliere, soprattutto per quelle imprese che dipendono dai collegamenti stradali per il trasporto delle merci. Il transito semplificato attraverso la Dogana Svizzera rappresenta una risposta efficace all’interruzione temporanea del tunnel, fornendo un’alternativa rapida e sicura per il commercio internazionale.

Traforo del Monte Bianco chiuso

La chiusura del Traforo del Monte Bianco, una delle vie principali tra Italia e Francia, è una sfida logistica.

L’accordo trilaterale tra Italia Francia e Svizzera è stato pensato specificamente per ridurre al minimo le conseguenze economiche derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco, offrendo un passaggio alternativo via Dogana Svizzera.

Questo accordo fa leva su rapporti di lunga data e su una collaborazione efficace tra i tre paesi. Dimostra come la diplomazia economica possa favorire soluzioni rapide in contesti di emergenza.