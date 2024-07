CAMION

L’Unione Europea aumenta i finanziamenti per le aree di sosta e i parcheggi per i camion. Sono pronti 60 milioni di euro e un ulteriore finanziamento di 320 milioni di euro è previsto per settembre 2024.

La Commissione Europea annuncia un incremento dei fondi destinati alla creazione e all’ammodernamento di aree di sosta e parcheggi per camion.

Lo stanziamento di fondi per le nuove aree di sosta e parcheggio per i camion risponde alle richieste del settore dell’autotrasporto e dell’IRU (International Road Transport Union), che hanno sottolineato, da tempo, la necessità di migliorare le condizioni di lavoro dei camionisti attraverso infrastrutture più sicure e adeguate.

60 milioni di euro per aree sosta e parcheggi per i camion

Nell’ambito del bando del meccanismo per collegare l’Europa del 2023, la Commissione Europea ha stanziato 60 milioni di euro. I fondi servono per finanziare oltre dieci progetti in sette paesi membri dell’UE. Questi fondi sono destinati alla costruzione e all’adeguamento di aree di parcheggio sicure per camion, con l’obiettivo di creare una rete efficiente e sicura che copra l’intero territorio europeo.

Raluca Marian, direttrice dell’IRU per la difesa dell’UE, ha affermato che questa iniziativa è fondamentale per affrontare la crisi della carenza di autisti nell’Unione. “Gli autotrasportatori dell’UE soffrono di una grave mancanza di parcheggi e strutture di sosta, il che scoraggia molti dall’intraprendere questa professione fondamentale”, ha detto Marian. Fornire aree di sosta e parcheggio per i camion sicure non solo migliora il benessere dei camionisti, ma rende anche la professione più attrattiva per i nuovi entranti.

L’IRU ha esortato la Commissione Europea a sviluppare un piano strategico a medio e lungo termine. Un piano per la creazione di una rete completa di aree di sosta e parcheggio sicure per i camionisti. Questo piano dovrebbe includere l’adattamento delle regole di ammissibilità per meglio soddisfare le esigenze specifiche dei progetti di parcheggio per camion. Inoltre, dovrebbe prevedere programmi promozionali e di formazione per facilitare l’accesso ai fondi UE da parte di piccoli investitori, gestori di parcheggi e aziende di trasporto.

L’annuncio di un ulteriore finanziamento di 320 milioni di euro previsto entro settembre 2024 sottolinea l’impegno della Commissione Europea nel supportare il settore dell’autotrasporto. La creazione di aree di sosta e parcheggi sicuri è essenziale. Per il benessere degli autisti e per garantire una logistica efficiente e sicura in tutta l’UE.

