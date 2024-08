CAMION

Denunce anonime per autotrasporti irregolari al Ministero dei Trasporti in Spagna, alla casella anonima reclami 350 segnalazioni al mese.

Nel marzo 2022, il Ministero dei Trasporti spagnolo ha introdotto una novità per il monitoraggio delle irregolarità nel settore del trasporto merci: la casella anonima reclami.

La casella anonima reclami è creata per facilitare la segnalazione di presunte irregolarità o non conformità rispetto alle norme sui trasporti, offrendo così un valido supporto per l’attività di ispezione.

Dal lancio della casella anonima reclami, per le denunce anonime di irregolarità nei trasporti, il Ministero dei Trasporti ha ricevuto una media di 350 segnalazioni al mese. Accumulando circa 10.000 denunce anonime in oltre due anni di attività.

Questo sistema anonimo di denunce di irregolarità nel trasporto merci ha permesso a numerosi trasportatori e operatori del settore trasporti di segnalare le irregolarità nei trasporti senza il rischio di ripercussioni. Come ad esempio la perdita di clienti o minacce da parte di autotrasportatori non conformi.

Denunce di irregolarità trasporti al Ministero dei Trasporti

Le denunce e le segnalazioni riguardano vari aspetti delle operazioni di trasporto, con una distribuzione che evidenzia le principali problematiche del settore dei trasporti:

Termini di pagamento trasporto merci : la percentuale più alta di reclami riguarda i termini di pagamento al 53%, un tema che ha portato a numerose denunce.

: la percentuale più alta di reclami riguarda i termini di pagamento al 53%, un tema che ha portato a numerose denunce. Trasporto merci sottocosto: il 10% delle segnalazioni sono relative alla trasporti sottocosto, una pratica che mina l’equità del mercato.

il 10% delle segnalazioni sono relative alla trasporti sottocosto, una pratica che mina l’equità del mercato. Mancato rispetto delle operazioni di carico e scarico: le denunce sono dell’8% e sono una preoccupazione ricorrente tra i trasportatori.

In aggiunta, presentate denunce per problematiche come:

eccesso di peso

manomissione del tachigrafo

trasporto di merci pericolose

inadeguato collegamento del responsabile dei trasporti con l’azienda

Fenadismer sottolinea l’importanza di fornire nella denuncia informazioni dettagliate per ogni segnalazione.

Infatti, il 50% dei reclami ricevuti è archiviato a causa di mancanza di informazioni sufficienti. Per garantire l’efficacia dell’ispezione, è fondamentale che i segnalatori offrano quanti più dettagli possibile riguardo le presunte irregolarità.

La casella anonima reclami per la raccolta delle denunce del Ministero dei Trasporti in Spagna ha dimostrato di essere uno strumento utile per il monitoraggio delle irregolarità nel settore dei trasporti.

Ha una media di 350 segnalazioni al mese e un totale di circa 10.000 denunce in oltre due anni. Questo sistema ha permesso di scoprire e affrontare numerose problematiche, migliorando la trasparenza e l’efficienza del settore.

