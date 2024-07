CAMION

I pedaggi autostradali aumentano sia in Slovenia che in Ungheria, con l’introduzione di rincari e nuove tariffe.

Dal 15 luglio 2024, in Slovenia, i pedaggi autostradali aumentano per i mezzi pesanti, ovvero i veicoli con un peso superiore a 3.500 kg.

DarsGo, il gestore dei pedaggi autostradali in Slovenia, ha comunicato che l’aumento è dovuto all’indicizzazione del canone infrastrutturale in base all’inflazione registrata tra il 2017 e il 2021, con un incremento del 6,76%. Inoltre, anche il pedaggio per l’uso del tunnel stradale delle Caravanche subirà un aumento per tutte le classi di pedaggio di mezzi pesanti, a partire dalla stessa data.

In Ungheria, invece, l’aumento dei pedaggi autostradali è previsto per il 2025 e sarà legato all’inflazione, secondo le nuove normative che entreranno in vigore a settembre 2024. Le tariffe dei pedaggi elettronici saranno adeguate annualmente in base all’indice dei prezzi al consumo (CPI). Questo meccanismo di calcolo prevede che la tariffa infrastrutturale sia aggiornata utilizzando il CPI di agosto dell’anno precedente, con le nuove tariffe che entreranno in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.

Pedaggi autostradali Slovenia: aumento previsto dal 15 luglio 2024

In Slovenia, dal 15 luglio 2024, aumenta la tariffa per l’utilizzo delle autostrade per i mezzi pesanti, ovvero i veicoli il cui peso massimo consentito supera i 3.500 kg. Lo comunica gestore dei pedaggi in Slovenia DarsGo.

Il motivo dell’aumento dei pedaggi autostradali in Slovenia è dovuto all’indicizzazione o armonizzazione dell’importo del canone infrastrutturale con l’inflazione negli anni 2017-2021. L’aumento del canone infrastrutturale ammonta al 6,76%, mentre la maggiorazione sul canone infrastrutturale non cambia.

Sempre in Slovenia, DarsGo comunica che per armonizzare l’importo dei pedaggi autostradali con l’inflazione relativo al pedaggio per l’uso del tunnel. A partire dal 15 luglio 2024 aumenterà anche questa tariffa, ossia il pedaggio per l’uso del tunnel stradale delle Caravanche per tutte le classi di pedaggio di mezzi pesanti.

Per i dettagli consultare il comunicato ufficiale pedaggi in Slovenia DarsGo.

Pedaggi autostrada Ungheria: aumento previsto in linea con l’inflazione per il 2025

Nel 2025, i pedaggi autostradali in Ungheria subiranno un aumento legato all’inflazione, secondo le nuove normative che entreranno in vigore a settembre. Le disposizioni governative recentemente annunciate stabiliscono che la tariffa infrastrutturale dei pedaggi elettronici sarà adeguata annualmente in base all’indice dei prezzi al consumo (CPI).

Ecco il nuovo meccanismo di calcolo:

Periodo di riferimento: la tariffa infrastrutturale sarà aggiornata utilizzando il CPI di agosto dell’anno precedente. Ad esempio, per i pedaggi autostradali del 2025, il CPI considerato sarà quello di agosto 2024.

Periodo di confronto: questo CPI di riferimento sarà confrontato con quello di due anni prima, come agosto 2022 nel nostro esempio.

Calcolo dell’aumento: se il CPI mostra un aumento tra i due periodi, la tariffa infrastrutturale aumenterà della stessa percentuale. Per esempio, un incremento del 5% nel CPI tra agosto 2022 e agosto 2024 comporterà un aumento del 5% nei pedaggi autostradali.

Data di efficacia: le nuove tariffe entreranno in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo al calcolo, quindi il 1° gennaio 2025 nel nostro esempio.

Arrotondamento: gli importi dei pedaggi aggiornati saranno arrotondati a due cifre decimali secondo le regole matematiche standard.

