CAMION

Albo Gestori Ambientali, variazione per l’aumento dei veicoli, proroga autocertificazione a 180 giorni, valida 180 giorni, con la delibera del 28 giugno 2024. La proroga è valida per le variazioni presentate dopo il 27/3/2024

Con la recente delibera del 28 giugno 2024, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha introdotto modifiche riguardanti le procedure per l’aumento dei veicoli utilizzabili da parte delle imprese iscritte. Le novità sono destinate a semplificare e accelerare il processo di aggiornamento delle flotte destinate al trasporto dei rifiuti, garantendo al contempo la conformità normativa.

Albo Gestori Ambientali, variazione veicoli: proroga autocertificazione

Secondo l’articolo 18, comma 2, del Decreto Ministeriale 120/2014, le imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali devono comunicare ogni aumento nel numero di veicoli destinati al trasporto dei rifiuti.

Prima della nuova deliberazione, l’impresa doveva allegare un’autocertificazione alla domanda di variazione, valida per un periodo di 60 giorni dalla sua accettazione.

A partire dal 27 marzo 2024 l’Albo Gestori Ambientali ha deciso di prorogare il termine di validità dell’autocertificazione per le variazioni che non hanno ancora ricevuto il provvedimento definitivo.

Secondo la Deliberazione n. 2 del 28 giugno 2024, dell’Albo Gestori Ambientali, l’autocertificazione per l’aumento dei veicoli sarà ora valida per un massimo di 180 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa. Questo termine può essere ridotto se il titolo di disponibilità del veicolo è inferiore a 180 giorni.

In caso di aumento dei veicoli utilizzabili dall’impresa iscritta all’Albo Gestori Ambientali, l’autocertificazione allegata alla domanda di variazione presentata dopo il 27/3/2024 è valida 180 giorni.

Se l’impresa iscritta all’Albo vuole aumentare il numero di veicoli da usare per il trasporto rifiuti deve presentare apposita comunicazione. Questo permette l’immediato utilizzo dei veicoli in attesa della finalizzazione della domanda. L’impresa allega all’istanza apposita autocertificazione che è ordinariamente valida in base alla deliberazione per 180 giorni dalla sua accettazione per le comunicazioni inviate dal 27 marzo 2024.

Obblighi futuri

Questa proroga è temporanea e terminerà il 1° novembre 2024, quando sarà ripristinato il termine ordinario di 60 giorni come definito dalla precedente deliberazione del 3 settembre 2014, n. 5. Pertanto, le imprese sono invitate a pianificare di conseguenza per evitare ritardi nelle loro operazioni. Dal 1° novembre 2024 torna ad applicarsi il termine massimo di 60 giorni come stabilito dalla citata deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 3 settembre 2014, n. 5.

Il testo completo della Deliberazione n. 2 del 28 giugno 2024