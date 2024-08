AUTOBUS

Come ottenere l’abbonamento mezzi gratis studenti Campania a partire dal 9 agosto 2024

La Regione Campania ha confermato per il 2024/2025 l’abbonamento mezzi gratuito per i trasporti dedicato agli studenti, valido fino a luglio 2025.

Le domande per ottenere l’abbonamento gratuito ai mezzi di trasporto per gli studenti residenti in Campania possono essere inviate a partire da venerdì 9 agosto 2024.

L’abbonamento gratuito ai mezzi di trasporto per gli studenti residenti in Campania ha validità fino al 31 luglio 2025.

E’ valido per la tratta dal comune di residenza a quello in cui si trova l’istituto o l’università e soltanto nei giorni feriali. Potranno essere aziendali o integrati, a seconda delle necessità dello studente nello spostamento da casa a scuola.

Le domande per ottenere l’abbonamento gratuito ai mezzi di trasporto per gli studenti residenti in Campania potranno essere presentate a partire da venerdì 9 agosto attraverso la piattaforma dedicata, disponibile sul sito web del Consorzio UnicoCampania.

“La misura, fortemente voluta dal presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca – in una nota – è attiva dal 2016 con un incremento continuo dei richiedenti: dagli oltre 87.000 del primo anno si è passati ai circa 137.000 del 2024″.

Per ulteriori dettagli e per accedere alla piattaforma, visitare il sito UnicoCampania.

Servizio scuolabus Campania gratuito potenziato in 100 comuni

La Regione Campania ha annunciato che oltre 100 comuni e associazioni di comuni beneficeranno della misura “Attivazione e/o potenziamento del servizio scuolabus in Campania”. Questa misura è stata introdotta per “mitigare il disagio derivante dall’assenza o dalla lontananza delle istituzioni scolastiche dal proprio territorio”. Essa offre diversi benefici: garantisce maggiore sicurezza e controllo nel tragitto casa-scuola. Favorisce la riduzione dell’uso dell’auto privata e promuove la mobilità sostenibile, migliorando la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Il bando inizialmente prevedeva uno stanziamento di 10 milioni di euro, integrato con ulteriori risorse vista l’alta richiesta. La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (Burc). A settembre è prevista la gara d’appalto per l’affidamento del servizio.