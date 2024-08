PORTI

I fondi saranno utilizzati per la realizzazione della nuova strada di accesso al porto

Porto di Civitavecchia: sono pronti i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che serviranno all’acquisto dell’area denominata Polo di convergenza turistica Civitavecchia- Porto cd Fiumaretta.

I fondi saranno destinati anche alla realizzazione dell’asse stradale per una nuova viabilità di accesso al porto tramite acquisto e riqualificazione dell’area di proprietà dell’ex cementificio Italcementi.

Dopo l’accordo sottoscritto nel 2023 tra il Comune di Civitavecchia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro-Settentrionale e il MIT, un decreto della Direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità ha infatti destinato 35 milioni di euro per riqualificare la viabilità e l’intermodalità.

Via libera dunque per la realizzazione di opere infrastrutturali e di sviluppo per l’interconnessione del porto di Civitavecchia con il territorio.

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, esprime “grande soddisfazione per un’opera importante per il territorio”.

“Un intervento necessario per consentire il pieno sviluppo del principale porto del Lazio” – ha così commentato l’assessore Pasquale Ciacciarelli, delegato alle Politiche del mare. “In qualità di Assessore con Delega alle Politiche del Mare, ringrazio il Ministro Salvini e l’On. Bordoni per l’attenzione nuovamente riposta nel nostro territorio e le sue potenzialità di sviluppo” – conclude l’assessore.

Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio commenta: “Ringrazio il ministero delle Infrastrutture e il ministro Salvini per il decreto di oggi. Il porto di Civitavecchia riveste un ruolo di primaria importanza: è un punto di accesso cruciale per i crocieristi che desiderano visitare Roma e la nostra regione, dunque per valorizzare il patrimonio culturale del Lazio. Grazie a questo investimento, rafforziamo sempre di più il ruolo di Home Port di Civitavecchia e, dunque, la nostra forza culturale”.