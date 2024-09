TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FUORIGROTTA-AGNANO VERSO POZZUOLI

Roma, 23 settembre 2024 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Monte Sant’Angelo”, dalle 23:00 di questa sera, lunedì 23, alle 6:00 di martedì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fuorigrotta e Agnano, verso Pozzuoli.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Agnano ovest” situata all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fuorigrotta, percorrere la viabilità ordinaria: via Cintia, via Terracina, via Nuova Agnano, via Agnano agli Astroni e rientrare sulla Tangenziale alla stazione di Agnano, per proseguire verso Pozzuoli.

Per effetto del suddetto provvedimento sarà chiuso, per chi proviene dalla viabilità ordinaria, il ramo di allacciamento “Via Agnano agli Astroni/Tangenziale” denominato “Italia 90”.

In alternativa si potrà entrare alla stazione di Agnano.