TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTO LO SVINCOLO 8 FIERA. CONFERMATA LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO 8BIS VIALE EUROPA CAAB

Roma, 12 giugno 2024 – Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dello svincolo 8 Fiera, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 giugno.

Rimane confermata, nel suddetto giorno e orario, la chiusura dello svincolo 8bis viale Europa-Caab, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 9 San Donato o lo svincolo 8 Fiera.