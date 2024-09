TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SVINCOLO 3-SVINCOLO SS 9 VIA EMILIA VERSO BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 10 settembre 2024 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della linea elettrica, nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– sarà chiuso il tratto tra svincolo 3 e svincolo SS 9 Via Emilia in direzione Bologna Borgo Panigale

– sarà chiuso lo svincolo San Giovanni in Persiceto in uscita per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna e in entrata per chi è diretto verso Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2, percorrere Viale Alcide De Gasperi, Via Marco Emilio Lepido, SS9 Via Emilia e rientrare in A14 a Bologna Borgo Panigale.