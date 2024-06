TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURA NOTTURNE SVINCOLO 6 CASTELMAGGIORE

Roma, 18 giugno 2024 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 giugno, sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7Bis SS64 Ferrara, allo svincolo 7 Stalingrado, oppure lo svincolo 5 Lame.