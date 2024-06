TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSI PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI

Roma, 29 giugno 2024 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;

-sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato.