SC1 RACCORDO VIALE CERTOSA: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULLA A4 DA MILANO CITTA’ VERSO TORINO

Roma, 5 luglio 2024 – Sul Raccordo Milano Viale Certosa SC1, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, con orario 22:00-5:00, chi proviene da Milano città ed è diretto sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A4 verso Torino.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria verso Torino, uscire allo svincolo di Pero e seguire le indicazioni per Pero/Molino Dorino, immettersi sull’SR1 ed entrare in A8 attraverso lo svincolo di Cascina Merlata, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Varese.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria verso Torino, proseguire sulla A50 Tangenziale ovest di Milano e seguire le indicazioni per A8/A9.

Si precisa che chi da Milano città è diretto verso Brescia, potrà regolarmente transitare.