RACCORDO DI CASALECCHIO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO

Fino a mercoledì 31 luglio, in modalità continuativa

Roma, 28 giugno 2024 – Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire la fase finale delle operazioni previste nel piano di ammodernamento del ponte di svincolo, è stato rimodulato il programma delle lavorazioni.

La nuova cantierizzazione consentirà di effettuare il varo dell’impalcato del nuovo ponte di svincolo e di condurre le attività necessarie alla riapertura, pertanto la stazione di Bologna Casalecchio sarà chiusa fino alla mattinata di mercoledì 31 luglio, in modalità continuativa:

-in entrata per chi è diretto verso Ancona/Padova;

-in uscita per chi proviene da Ancona/Padova.

In alternativa, chi proviene da Ancona ed è diretto a Casalecchio, potrà utilizzare la stazione di Bologna Fiera, al km 15+500 della A14 Bologna-Taranto, o la stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova ed immettersi in tangenziale in direzione Milano.

Per gestire al meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha previsto, per il periodo delle lavorazion,i un potenziamento del servizio di assistenza della segnaletica di cantiere e messaggi dedicati sui PMV, sia sulla Tangenziale di Bologna che sulla A14 Bologna-Taranto.