R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1/A51 TANGENZIALE EST-SAN DONATO

Roma, 25 giugno 2024 -Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), dalle 21:00 di questa sera martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1/A51 Tangenziale est (km 0+000) e San Donato (km 1+950), verso Milano Piazzale Corvetto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore. In alternativa, si consiglia di proseguire sul Raccordo R06 in direzione della A51 Tangenziale est e uscire allo svincolo di Paullo, di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali.