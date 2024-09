R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO VIA EMILIA

Roma, 6 settembre 2024 – Sulla Complanare di Poasco (R28), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo via Emilia, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla SS9 via Emilia verso San Giuliano Milanese, svoltare a destra alla rotatoria SS9/via Martiri di Cefalonia e seguire le indicazioni per A1/Bologna, svoltare ancora a destra alla successiva rotatoria ed immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto, in direzione di Bologna.