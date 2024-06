R14 RACCORDO CASALECCHIO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BIVIO A1 MILANO-NAPOLI E BIVIO A14 BOLOGNA-TARANTO IN DIREZIONE A14 BOLOGNA-TARANTO

Roma, 14 giugno 2024 – Alle ore 14: 50 circa, su R14 Raccordo Casalecchio è stato riaperto il tratto tra bivio A1 Milano-Napoli e bivio A14 Bologna-Taranto in direzione dell’A14 Bologna-Taranto, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto al km 2+100, che aveva visto coinvolti due mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento sono in corso le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dei mezzi incidentati da parte dei soccorsi meccanici, dei Vigili del Fuoco, delle pattuglie, della Polizia Stradale e del personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento, sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda in direzione A14 Bologna-Taranto.