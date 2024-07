D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSO STANOTTE LO SVINCOLO DI MODUGNO

Roma, 8 luglio 2024 – Per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, sarà necessario chiudere, sulla D94 Complanare sud di Bari, lo svincolo di Modugno, in entrata e in uscita, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 luglio. I

n alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Bari Zona Industriale.