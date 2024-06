D23 DIRAMAZIONE FERRARA SUD (RACCORDO FERRARA-PORTO GARIBALDI): CHIUSURE NOTTURNE SS64-SS16 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 17 giugno 2024 – Sulla D23 Diramazione Ferrara sud, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso la SS16 Adriatica/Lidi Ferraresi.

In alternativa si consiglia di utilizzare la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner); -dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna).