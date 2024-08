D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: TUTTE LE CORSIE DISPONIBILI DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI E RIAPERTA LA STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 16 agosto 2024 – Alle 12 circa, sulla D19 Diramazione Roma Sud nel tratto compreso tra Monteporzio Catone ed il bivio con la A1 Milano-Napoli, in direzione della A1 Milano-Napoli, è stato rimosso il cantiere, precedentemente installato per consentire il ripristino urgente della dorsale di fibra ottica, danneggiato in seguito ad un incendio.

Attualmente, su luogo dell’evento il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e si segnala 1 km di coda in diminuzione verso la A1 Milano-Napoli, inoltre, è stata riaperta la stazione di San Cesareo in direzione della A1.