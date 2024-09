D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: RIAPERTO IL TRATTO TORRENOVA-G.R.A. IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

La chiusura del tratto, prevista per la demolizione da parte di Anas di un impalcato, è stata prolungata dopo il cedimento dello stesso

Roma, 22 settembre 2024 – Poco dopo le 13:00, sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Torrenova e l’allacciamento con il G.R.A. in entrambe le direzioni, chiuso nella serata di ieri nell’ambito dell’esecuzione di un cantiere ANAS per le attività di demolizione di un cavalcavia in dismissione al di sopra della competenza autostradale.

La riapertura del tratto, precedentemente prevista per le 7:00 di questa mattina, è stata posticipata a seguito del cedimento dell’impalcato dell’opera in via di demolizione, il quale ha finito per occupare interamente il piano autostradale sottopassante.

Pertanto, è stato possibile procedere con la riapertura del tratto solo dopo il termine delle operazioni da parte di ANAS, per la rimozione delle parti del cavalcavia che avevano occupato entrambe le carreggiate sulla D19. Al termine delle operazioni, le squadre di Autostrade per l’Italia si sono attivate per consentire in breve tempo la riapertura del tratto.

Attualmente, nel tratto interessato, tutte le corsie sono disponibili al traffico.