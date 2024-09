D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: APERTURA NUOVO SVINCOLO TORRENOVA

Roma, 18 settembre 2024 – Alle 6:00 di domani, giovedì 19 settembre, sarà aperto il nuovo svincolo autostradale di Torrenova, situato al km 15+900 della D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli.

Il nuovo svincolo è stato realizzato da ANAS, con lo scopo di agevolare la viabilità di collegamento di Tor Vergata e favorire i flussi in direzione della capitale.

Le lavorazioni hanno visto la realizzazione di nuove piste di ingresso verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e nuove rampe in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene dalla stessa A1.

Per consentire l’ultimazione delle operazioni propedeutiche all’apertura del nuovo svincolo, l’attuale svincolo di Torrenova sarà chiuso, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 18, alle 5:00 di giovedì 19 settembre, in entrata verso la A1 e in uscita per chi proviene dalla A1.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso la A1, immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud percorrendo lo svincolo 19 del G.R.A.;

in uscita dalla A1, proseguire sulla Diramazione Roma sud e immettersi sulla carreggiata esterna del G.R.A., in direzione Casilina.