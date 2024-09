D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SESTO CALENDE VERGIATE-CASTELLETTO TICINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E DELL’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SESTO CALENDE VERGIATE

Roma, 9 settembre 2024 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 SETTEMBRE

– chiusura del tratto Sesto Calende Vergiate-Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino, per proseguire in direzione della A26;

– chiusura della stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata verso entrambe le direzioni, A8 Milano-Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa: – per Milano/Varese, entrare a Besnate – per Genova/Trafori, entrare a Castelletto Ticino

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 6:00 DI SABATO 14 SETTEMBRE

– chiusura del tratto Castelletto Ticino-Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate, per proseguire in direzione della A8.