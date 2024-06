D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO

Roma, 25 giugno 2024 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 giugno, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Arona o di Borgomanero sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.