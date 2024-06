A9 LAINATE-COMO-CHIASSO E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 21 giugno 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-dalle 21:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo.

Sulla A8 Milano-Varese:

-dalle 21:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 giugno, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso per chi proviene da Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:

anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, km 18+000, immettersi sulla SP527, in direzione Rescaldina-Uboldo-Saronno, per entrare sulla A9, in direzione Chiasso, allo svincolo di Saronno (questo percorso non è a pagamento);

uscire alla stazione di Lainate, km 8+200, immettersi in A8 verso Varese e interconnettersi con l’A9 in direzione Chiasso.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Como.

In alterativa si consiglia di entrare allo svincolo di Saronno;

-dalle 22:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 giugno, sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Como/Chiasso.