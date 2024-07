A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI: LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 E LAGO DI COMO-COMO CENTRO

Roma, 5 luglio 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 9 LUGLIO

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 alla stazione di Fino Mornasco.

Si precisa che, per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 10 LUGLIO

DALLE 23:00 DI VENERDI’ 12 ALLE 5:00 DI SABATO 13 LUGLIO

DALLE 23:00 DI SABATO 13 ALLE 6:00 DI DOMENICA 14 LUGLIO

–sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.