A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 17 giugno 2024 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI QUESTA SERA LUNEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 18 GIUGNO, IN MODALITA’ ALTERNATA

-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate e in uscita da entrambe le provenienze, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Origgio o di Saronno;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio in entrata in entrambe le provenienze, Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Uboldo o Saronno.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 19 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 20 GIUGNO

-sarà completamente chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo sud o di Fino Mornasco.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 20 ALLE 5:0 DI VENERDI’ 21 GIUGNO

-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord o Como Centro.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 21 ALLE 5:00 DI SABATO 22 GIUGNO

-sarà completamente chiuso lo svincolo di Fino Mornasco, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord o Como Centro.