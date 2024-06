A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO MILANO DEI TRATTI: CASTRONNO-SOLBIATE ARNO E CASTRONNO-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO

Roma, 28 giugno 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 1 E MARTEDI’ 2 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, potranno percorrere la SP341 verso Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno;

i veicoli con peso superiore ai 35 quintali, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, potranno percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate e, nel comune di Albizzate, immettersi su via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, SP26 verso Varese, per poi rientrare in A8 a Solbiate Arno.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 3 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 4 LUGLI

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano. Pertanto sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

Verso Milano:

i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, potranno percorrere la SP341 verso Gallarate e rientrare in A8 alla stazione di Gallarate;

i veicoli con peso superiore a 35 quintali, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, potranno percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate e, nel comune di Albizzate, proseguire su via XXV Aprile, via Carabelli – via Alcide De Gasperi, immettersi nuovamente sulla SP341 in direzione di Gallarate e rientrare in A8 alla stazione di Gallarate.

Verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:

i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, potranno percorrere la SP341 verso Solbiate Arno, la SP26 in direzione Besnate e la SP49 verso Somma Lombardo, con ingresso sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico attraverso la stazione di Besnate;

i veicoli con peso superiore a 35 quintali, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, potranno immettersi sulla SP341 verso Gallarate e, nel comune di Albizzate, immettersi su via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, SP26 in direzione Besnate, SP49 verso Somma Lombardo con ingresso sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico attraverso la stazione di Besnate.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 4 E VENERDI’ 5 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, potranno percorrere la SP341 verso Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno;

i veicoli con peso superiore ai 35 quintali, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, potranno percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate e, nel comune di Albizzate, immettersi su via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, SP26 verso Varese, per poi rientrare in A8 a Solbiate Arno.