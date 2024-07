A8 MILANO-VARESE: CHIUSURA NOTTURNA ALLACCIAMENTO A36A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO ALLACCIAMENTO A36 PER LAVORI DI COMPETENZA DI ALTRO GESTORE

Roma, 30 luglio 2024 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di competenza Autostrada Pedemontana Lombarda, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 31 luglio alle 2:00 di giovedì 1 agosto: per chi percorre la A8 Milano-Varese sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Lentate sul Seveso. Si precisa che sarà contestualmente chiuso, sulla A36 Pedemontana Lombarda, il tratto tra l’allacciamento A8 e l’allacciamento A9, verso Lentate sul Seveso.

In alternativa, si consiglia:

-per chi proviene da Milano: anticipare l’uscita allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500 della A8 e percorrere la viabilità ordinaria dei Comuni di Olgiate Olona-Gorla Minore-Cislago-Gerenzano;

-per chi proviene da Varese: anticipare l’uscita a Gallarate, al km 30+000 e percorrere la viabilità ordinaria dei Comuni di Gallarate-Cassano Magnago-Fagnano Olona-Mozzate-Limido Comasco-Fenegrò-Cirimido;

-dalle 1:00 alle 6:00 di giovedì 1 agosto: per chi percorre la A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Lentate sul Seveso. Si precisa che sarà contestualmente chiuso, sulla A36 Pedemontana Lombarda, il tratto tra l’allacciamento A9 e Lentate sul Seveso.

In alternativa, si consiglia:

-per chi proviene da Lainate: anticipare l’uscita allo svincolo di Turate, al km 19+000 della A9 e percorrere la viabilità ordinaria in direzione di Lentate, dei Comuni di Rovello Porro.-Rovellasca-Lazzate;

-per chi proviene da Chiasso: anticipare l’uscita alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+800 della A9 e percorrere la viabilità ordinaria in direzione di Lentate, sulla SP35 e sulla SP44. In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Lomazzo nord, al km 25+400 della A9 e percorrere la viabilità ordinaria verso Lentate: SP23, SP30, SP32, SP35, SP 44;

-dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 2 agosto: per chi percorre la A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso il ramo di allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Cassano Magnago/A8 Milano-Varese. Si precisa che sarà contestualmente chiuso, sulla A36 Pedemontana Lombarda, il tratto tra l’allacciamento A9 e l’allacciamento A8, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, si consiglia:

-per chi proviene da Lainate: anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700 della A9 o allo svincolo di Turate, al km 19+000 della stessa A9 e percorrere la viabilità ordinaria dei Comuni di Gerenzano-Cislago-Gorla Minore-Olgiate Olona;

-per chi proviene da Chiasso/Como: anticipare l’uscita allo svincolo di Lomazzo nord, al km 25+400 della A9 e percorrere la viabilità ordinaria dei Comuni di Cirimido- Fenegrò-Limido Comasco Mozzate Fagnano Olona-Cassano Magnago-Gallarate.