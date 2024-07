A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE LO SVINCOLO DI LEGNANO

Roma, 2 luglio 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione dei portali a messaggio variabile, dalle 1:00 alle 5:00 di giovedì 4 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza, al km 18+000.