A8 MILANO-VARESE: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Roma, 25 giugno 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese. In alternativa, chi proviene dalla SS336 della Malpensa, potrà uscire a Gallarate est-Varese e percorrere la SS33 del Sempione fino a raggiungere lo svincolo di Gallarate; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A8 verso Milano, uscire a Castellanza, al km 18+000 e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Varese.